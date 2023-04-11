Алекс Перейра опустился на девятое место в рейтинге P4P после поражения от Исраэля Адесаньи

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Алекс Перейра UFC 287 Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра опустился на девятое место в рейтинге P4P после поражения от Адесаньи.

Так выглядит обновленный рейтинг P4P в UFC:

Чемпион среднего веса Исраэль Адесанья после победы над Алексом Перейрой остался на пятом месте. Перейра опустился на девятую позицию.

Это повлияло на подъем других бойцов: Камару Усман теперь занимает шестое место, Алджамейн Стерлинг – седьмое, Чарльз Оливейра – восьмое.

Хорхе Масвидаль после поражения от Гилберта Бернса и завершения карьеры остался в рейтинге полусреднего веса и занимает 13-е место.

Адесанья – снова чемпион UFC! Стильный нокаут Перейры – триумф бойцовской техники над грубой силой

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artem klishin
5, 7, 6
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий