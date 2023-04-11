Алекс Перейра опустился на девятое место в рейтинге P4P после поражения от Исраэля Адесаньи

Алекс Перейра опустился на девятое место в рейтинге P4P после поражения от Адесаньи.

Так выглядит обновленный рейтинг P4P в UFC:

Чемпион среднего веса после победы над остался на пятом месте. Перейра опустился на девятую позицию.

Это повлияло на подъем других бойцов: Камару Усман теперь занимает шестое место, Алджамейн Стерлинг – седьмое, Чарльз Оливейра – восьмое.

Хорхе Масвидаль после поражения от Гилберта Бернса и завершения карьеры остался в рейтинге полусреднего веса и занимает 13-е место.

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