Перейра – о падении Адесаньи в октагоне: «Если ему после этого стало легче, то я не против»

Алекс Перейра прокомментировал поведение Исраэля Адесаньи после победы.

«Если честно, то я бы так не поступил. Но Адесанья держал это в себе больше семи лет, и я видел, какую радость он испытал после нокаута. Это было его мечтой, и он ее осуществил. Но мы сравниваем его с ребенком, которому было пять лет.

Моему сыну сейчас 12. В преддверии этого боя у него брали интервью и спрашивали, повторит ли он падение. В ответ он смеялся. Он ребенок, ему кажется это смешным. Когда я выиграл пояс, он хотел повторить этот жест, но я запретил ему делать это.

Я бы не поступил так. Но если Адесанье после этого стало легче, то я не против. На меня это никак не повлияло», – сказал экс-чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра.

Напомним, что после боя Адесанья упал в октагоне, имитируя нокаут. Он повторил жест сына Перейры, отпраздновавшего таким образом победу отца в марте-2017.

Адесанья – снова чемпион UFC! Стильный нокаут Перейры – триумф бойцовской техники над грубой силой

Алекс Перейра опустился на девятое место в рейтинге P4P после поражения от Исраэля Адесаньи