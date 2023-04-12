Перейра – о падении Адесаньи в октагоне: «Если ему после этого стало легче, то я не против»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра прокомментировал поведение Исраэля Адесаньи после победы.

«Если честно, то я бы так не поступил. Но Адесанья держал это в себе больше семи лет, и я видел, какую радость он испытал после нокаута. Это было его мечтой, и он ее осуществил. Но мы сравниваем его с ребенком, которому было пять лет.

Моему сыну сейчас 12. В преддверии этого боя у него брали интервью и спрашивали, повторит ли он падение. В ответ он смеялся. Он ребенок, ему кажется это смешным. Когда я выиграл пояс, он хотел повторить этот жест, но я запретил ему делать это.

Я бы не поступил так. Но если Адесанье после этого стало легче, то я не против. На меня это никак не повлияло», – сказал экс-чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра.

Напомним, что после боя Адесанья упал в октагоне, имитируя нокаут. Он повторил жест сына Перейры, отпраздновавшего таким образом победу отца в марте-2017.

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4 комментария

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GaasJT
Унизил анимешника)
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Oleg Where
Хамзат в первом раунде придушит обоих.
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Kanan Jarrus
пустить бы поскорей этот переоцененный мешок под борца
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armageddon123456
как же глупо он ринулся на Шурика добивать и нарвался на удар... перебивал же во 2 раунде... Обидно. Хотелось бы 5-й бой посмотреть
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