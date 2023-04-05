О’Мэлли – о бое Перейры и Адесаньи: «Поставил бы 10 тысяч на победу Иззи»

Теги UFC MMA Шон О'Мэлли Исраэль Адесанья Алекс Перейра Адесанья - Перейра Бокс/MMA/UFC

Боец легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли поделился ожиданиями от поединка между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей.

«Этот ублюдок [Перейра] гоняет по 20-25 фунтов в неделю боя. После такого подбородок становится слабее, мозговая жидкость просто исчезает. Иззи даже не придется много попадать по нему.

Думаю, Адесанья будет бороться. Проведет парочку хороших тейкдаунов, уложит его на спину. После такого Перейра уже не сможет идти вперед, прессинговать. Если бы мне пришлось поставить 10 тысяч долларов на этот бой, то я бы поставил их на Адесанью», – сказал О’Мэлли.

Перейра не считает борьбу своим недостатком: «Если Адесанья решит меня повалить, у меня будет шанс показать себя»

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2 комментария

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kras707
Почему не дом?
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Максон121
Я настолько уверен в победе велосипеда,что поставил бы на него 100500 денег,но делать я этого,естественно,не буду
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