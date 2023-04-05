О’Мэлли – о бое Перейры и Адесаньи: «Поставил бы 10 тысяч на победу Иззи»

Боец легчайшего дивизиона Шон О’Мэлли поделился ожиданиями от поединка между и Исраэлем Адесаньей.

«Этот ублюдок [Перейра] гоняет по 20-25 фунтов в неделю боя. После такого подбородок становится слабее, мозговая жидкость просто исчезает. Иззи даже не придется много попадать по нему.

Думаю, Адесанья будет бороться. Проведет парочку хороших тейкдаунов, уложит его на спину. После такого Перейра уже не сможет идти вперед, прессинговать. Если бы мне пришлось поставить 10 тысяч долларов на этот бой, то я бы поставил их на Адесанью», – сказал О’Мэлли.

Перейра не считает борьбу своим недостатком: «Если Адесанья решит меня повалить, у меня будет шанс показать себя»