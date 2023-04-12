Кормье: «Третий бой между Адесаньей и Перейрой нужно провести прямо сейчас»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Даниэль Кормье Исраэль Адесанья Алекс Перейра Адесанья - Перейра Бокс/MMA/UFC

Даниэль Кормье рассказал, почему стоит организовать третий бой между Адесаньей и Перейрой.

«Я действительно считаю, что они должны организовать третий поединок прямо сейчас. Перейре не стоит драться с парнями вроде Марвина Веттори. Думаю, что Роберт Уиттакер – самый неудобный для него соперник, потому что он может перевести и вымотать Перейру.

Организация еще одного боя с Иззи – логичное решение, ведь в ММА у них 1-1, а Перейра очень хорошо дрался в эту субботу. Лично я был уверен в том, что он победит», – сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

9 апреля на UFC 287 Исраэль Адесанья нокаутировал Алекса Перейру во втором раунде и вернул себе титул чемпиона в среднем весе.

Перейра – о падении Адесаньи в октагоне: «Если ему после этого стало легче, то я не против»

Адесанья не хочет трилогию с Перейрой: «Я прошел тернистый путь, чтобы заслужить реванш. Пусть и Алекс его пройдет»

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6 комментариев

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Роман Гарцман
Да, прямо сейчас пусть выскочат за школой
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Руслан Мамедрзаев
Ответ Ojer
Кормье походу добить Перейру хочет, если после тяжелейшего нокаута сразу выйдет на реванш, то от его держака ничего не останется, КО в 1 раунде.
да там и так нет держака ,если он падает от удара не в челюсть
0
-3
-3
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as009595@icloud.com
Ответ Van Pelt
Скажем откровенно - победа Адесаньи это лаки панч
Ну так в первом бою Изи тоже чуть не нокаутировал Перейру, того гонг спас,
+2
-6
-4
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Ojer
Кормье походу добить Перейру хочет, если после тяжелейшего нокаута сразу выйдет на реванш, то от его держака ничего не останется, КО в 1 раунде.
+1
-3
-2
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Van Pelt
Скажем откровенно - победа Адесаньи это лаки панч
+5
-6
-1
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Isa Babaev
Согласен с толстым, Перейра был хорош, с нокаутом тоже чутка повезло Иззи, хотя и заслужил победу
+4
-4
0
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