Кормье: «Третий бой между Адесаньей и Перейрой нужно провести прямо сейчас»

Даниэль Кормье рассказал, почему стоит организовать третий бой между Адесаньей и Перейрой.

«Я действительно считаю, что они должны организовать третий поединок прямо сейчас. Перейре не стоит драться с парнями вроде Марвина Веттори. Думаю, что Роберт Уиттакер – самый неудобный для него соперник, потому что он может перевести и вымотать Перейру.

Организация еще одного боя с Иззи – логичное решение, ведь в ММА у них 1-1, а Перейра очень хорошо дрался в эту субботу. Лично я был уверен в том, что он победит», – сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

9 апреля на UFC 287 нокаутировал во втором раунде и вернул себе титул чемпиона в среднем весе.

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