Адесанья – о победе над Перейрой: «Месть сладка, а я сладкоежка»

Чемпион UFC в среднем весе прокомментировал победу над .

Адесанья нокаутировал соперника во втором раунде и вернул себе пояс в 84 кг.

«Знаете, говорят, что месть сладка. А я сладкоежка, вы меня знаете. Это чертовски сладко. Не взирая ни на что, Алекс – великий чемпион.

Сегодня он проиграл пояс, но он навсегда останется чемпионом. В его истории я – антагонист. В его истории я – злодей. Но сегодня моя история. И я сотворил историю», – сказал Адесанья.

Видео нокаута в бою Адесаньи и Перейры