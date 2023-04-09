Адесанья – о победе над Перейрой: «Месть сладка, а я сладкоежка»
Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья прокомментировал победу над Алексом Перейрой.
Адесанья нокаутировал соперника во втором раунде и вернул себе пояс в 84 кг.
«Знаете, говорят, что месть сладка. А я сладкоежка, вы меня знаете. Это чертовски сладко. Не взирая ни на что, Алекс – великий чемпион.
Сегодня он проиграл пояс, но он навсегда останется чемпионом. В его истории я – антагонист. В его истории я – злодей. Но сегодня моя история. И я сотворил историю», – сказал Адесанья.
Только самые сильные бойцы способны вернуть себе титул после проигрыша, ЖСП в свое время, Миочич, Аманда Нуньес.
Усман вот не смог, например.
Не думаю, что нужен еще один бой между ними.