Адесанья – о победе над Перейрой: «Месть сладка, а я сладкоежка»

Теги UFC средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Алекс Перейра UFC 287 Адесанья - Перейра Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья прокомментировал победу над Алексом Перейрой.

Адесанья нокаутировал соперника во втором раунде и вернул себе пояс в 84 кг.

«Знаете, говорят, что месть сладка. А я сладкоежка, вы меня знаете. Это чертовски сладко. Не взирая ни на что, Алекс – великий чемпион.

Сегодня он проиграл пояс, но он навсегда останется чемпионом. В его истории я – антагонист. В его истории я – злодей. Но сегодня моя история. И я сотворил историю», – сказал Адесанья.

Видео нокаута в бою Адесаньи и Перейры

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7 комментариев

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leppyanen
Его уже не заткнуть, пока не состоится еще один реванш, где он снова отлетит от Перейры.
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DonaldBrashear 2.0
Адесанья крутой чел, взять реванш у человека, который тебе трижды уже побил, это было красиво, да и еще нокаут такой оформил.

Только самые сильные бойцы способны вернуть себе титул после проигрыша, ЖСП в свое время, Миочич, Аманда Нуньес.

Усман вот не смог, например.

Не думаю, что нужен еще один бой между ними.
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Мовсар Германия
Ответ Рундил Уозлик
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вам в деревню интернет провели?
+2
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Рундил Уозлик
Комментарий удален пользователем
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croon norm
красавчик
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Мовсар Германия
ещё слаще эту победу делает, то что Изи заткнул местных Икспертов
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Илья Абакшин
Что есть, то есть. Реально сотворил
+9
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Павел Лазарев
Красавчик Изи. Заманивал ложными пропусками и заманил таки.
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