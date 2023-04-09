Адесанья не хочет трилогию с Перейрой: «Я прошел тернистый путь, чтобы заслужить реванш. Пусть и Алекс его пройдет»

Чемпион UFC в среднем весе заявил, что против незамедлительной трилогии против .

Напомним, что на турнире UFC 281 осенью 2022 года Перейра нокаутировал Адесанью и стал чемпионом. Но 9 апреля на UFC 287 Исраэль нокаутировал Алекса и вернул себе титул.

«Трилогия? Я не веду счет, я свожу счеты. Я дал ему быстрый путь к этому титулу. Я мог сказать: «Не, ни хрена, я не буду с ним драться, с кем он бился?».

Но нет, он хорошо себя показал, побил этого парня . И я хотел этот вызов: парень, который одолел меня в кикбоксинге.

И реванш я получил за то, что я сделал в этой игре. Я получил пояс против Гастелума. Защитил против Уиттакера, , , Веттори, еще раз против Уиттакера, Каннонира.

Я прошел тернистый путь, чтобы заслужить реванш. Пусть и Алекс его пройдет. Но я не уверен, что он этого хочет. Пусть идет наводить шум в полутяжелый вес», – сказал Адесанья.

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