Видео нокаута в бою Адесаньи и Перейры

В Майами (Флорида) завершился турнир UFC 287, в главном событии которого прошел бой за титул в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и .

Адесанья нокаутировал Алекса во втором раунде и стал новым чемпионом UFC.

Адесанья – киллер UFC, который потух из-за смены стратегии. Хотя сравнивался с Джонсом