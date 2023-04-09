Видео нокаута в бою Адесаньи и Перейры

Теги UFC средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Алекс Перейра UFC 287 Адесанья - Перейра Бокс/MMA/UFC

В Майами (Флорида) завершился турнир UFC 287, в главном событии которого прошел бой за титул в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.

Адесанья нокаутировал Алекса во втором раунде и стал новым чемпионом UFC.

Адесанья – киллер UFC, который потух из-за смены стратегии. Хотя сравнивался с Джонсом

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18 комментариев

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as009595@icloud.com
Ответ Bobber
Индеец конечно сильно поторопился, стоило и дальше отбивать ноги дабы замедлить нигерийца. Ну а там все таки джебы и оверхенды проходили и потрясали Адесанью. С другой стороны сам Адесанья показал отличный план во втором раунде, ловя на контратаках. В целом, Перейра даже выиграл от этого поражения, в третьем бое заработает еще больше денег и подойдет к бою с остуженной головой. Все таки Адесанья чемпион не на один раз.
Да у него стиль такой все еще из кикбоксинга, просто идти вперед и забить
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as009595@icloud.com
Ответ Мэр Чунга-чанги
Перейра рано форсировать начал, стоило до третьего раунда подождать
Да Изи его подловил хитро, пошел в угол и сделал вид что поплыл, так в боксе часто делают, а Перейра да поспешил и при этом он атакует очень размашисто руками, открывается слишком и на этом движении поймал его Изи встречными короткими ударами
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Bobber
Индеец конечно сильно поторопился, стоило и дальше отбивать ноги дабы замедлить нигерийца. Ну а там все таки джебы и оверхенды проходили и потрясали Адесанью. С другой стороны сам Адесанья показал отличный план во втором раунде, ловя на контратаках. В целом, Перейра даже выиграл от этого поражения, в третьем бое заработает еще больше денег и подойдет к бою с остуженной головой. Все таки Адесанья чемпион не на один раз.
+2
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wexor
"Раз в год и палка стреляет" уже написали?
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wexor
Ответ Fao
Перрейра делал все грамотно, отбил ногу и поторопился завершать, как мне кажется. Рискнул и пошел в размен, а это всегда 50 на 50. Отличный бой.
Несогласен , очевидно Перрейра думал что пошел добивать и даже не думал что это рисково.
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Ussaev M
охотник стал добычей
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as009595@icloud.com
Как я и говорил Адесанье не нужно бегать, а нужно встречать
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Игорь Южный
Думал Перейра его завершит. Удивлён. Как он так схватил…
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Мэр Чунга-чанги
Перейра рано форсировать начал, стоило до третьего раунда подождать
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SEVEN_
хорош анимэшник конечно, в этом моменте на классе.
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Born is the King
Адесанья хорошо проучил Поатана, который много болтал на пресс-конференции и высокомерно себя вел. Адесанья вышел убивать и чуть это не сделал. Хорошо не стал добивать ещё сильнее
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DonaldBrashear 2.0
Адесанья просто обманул Перейру на мой взгляд. Сначала типо, ногу отбил ему Перейра показал, потом в защиту ушел, типо попали ему, и тут же красиво контратаковал, когда Перейра пошел вперед и без нормальной защиты, слишком в себя поверил.

Адесанья молодцом, отличный план реализовал.

То самое " победил хитростью, мы эволюционируем".

Адесанья именно так и сделал.
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Born is the King
Ответ Temer
Адесанья пришел на бой с луком и стрелами, так нечестно
Это ответ на выход Перейра, который перед выходом стреляет из лука
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Стен Шайпак
Адесанья всегда был контрударником, выбрал правильный момент
+14
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Игорь Удалов
Ответ Евгений Якутов
Ну,все! Теперь "марафонца" будет не унять! Хотя,может быть,и третий бой организуют)
обязаны
+11
-2
+9
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Евгений Якутов
Ну,все! Теперь "марафонца" будет не унять!
Хотя,может быть,и третий бой организуют)
+10
-1
+9
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Temer
Адесанья пришел на бой с луком и стрелами, так нечестно
+25
-2
+23
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Fao
Перрейра делал все грамотно, отбил ногу и поторопился завершать, как мне кажется. Рискнул и пошел в размен, а это всегда 50 на 50. Отличный бой.
+20
-1
+19
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