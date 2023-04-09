Видео нокаута в бою Адесаньи и Перейры
В Майами (Флорида) завершился турнир UFC 287, в главном событии которого прошел бой за титул в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.
Адесанья нокаутировал Алекса во втором раунде и стал новым чемпионом UFC.
Адесанья – киллер UFC, который потух из-за смены стратегии. Хотя сравнивался с Джонсом
Адесанья молодцом, отличный план реализовал.
То самое " победил хитростью, мы эволюционируем".
Адесанья именно так и сделал.
Хотя,может быть,и третий бой организуют)