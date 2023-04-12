Менеджер Бивола – о реванше с Альваресом: «Дмитрий хочет, чтобы на кону стояли все титулы Канело»

Теги суперсредний вес Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол назвал условие для реванша с Саулем Альваресом.

«Бивол уже не так мотивирован, бой с Канело не кажется серьезным вызовом. Их сторона должна выполнить определенные условия для того, чтобы реванш состоялся.

Например, Бивол готов подраться с ним только в суперсреднем весе. Ему важно, чтобы на кону стояли все титулы Канело.

Они постоянно заявляют, что хотят организовать второй бой, но пока что я не вижу никаких действий или шагов с их стороны, которые помогли бы в организации этого поединка», – сказал Вадим Корнилов, менеджер чемпиона WBA Дмитрия Бивола.

Напомним, что Бивол победил Альвареса в мае-2022, защитив титул чемпиона в полутяжелом весе.

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3 комментария

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Палач022
Ответ Kanan Jarrus
кто такой этот киргиз, чтобы что-то требовать у канело лооол
Ты болеешь?
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Палач022
У Альвареса нет шансов. Ему не нужен этот бой)
0
0
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Kanan Jarrus
кто такой этот киргиз, чтобы что-то требовать у канело лооол
0
-1
-1
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