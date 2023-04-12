Менеджер Бивола – о реванше с Альваресом: «Дмитрий хочет, чтобы на кону стояли все титулы Канело»

Дмитрий Бивол назвал условие для реванша с Саулем Альваресом.

«Бивол уже не так мотивирован, бой с Канело не кажется серьезным вызовом. Их сторона должна выполнить определенные условия для того, чтобы реванш состоялся.

Например, Бивол готов подраться с ним только в суперсреднем весе. Ему важно, чтобы на кону стояли все титулы Канело.

Они постоянно заявляют, что хотят организовать второй бой, но пока что я не вижу никаких действий или шагов с их стороны, которые помогли бы в организации этого поединка», – сказал Вадим Корнилов, менеджер чемпиона WBA Дмитрия Бивола.

Напомним, что Бивол победил Альвареса в мае-2022, защитив титул чемпиона в полутяжелом весе.

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