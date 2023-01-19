Эдди Хирн: «Даю голову на отсечение – Канело проведет бой против Бивола за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе»

Промоутер Эдди Хирн рассказал о планах абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе Сауля Альвареса.

«В идеале Канело вернется в ринг в мае. Считаю неуважением называть его бой возвращением. Он проведет бой против обязательного претендента Джона Райдера. Бой может пройти в Америке, Великобритании или на Ближнем Востоке.

А затем, даю голову на отсечение, – Канело проведет бой против за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе.

Предстоит много работы, но Бивол готов принять этот вызов. У него есть шанс, если он победит Канело, затем сразу же подраться за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе против », – сказал Хирн.

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