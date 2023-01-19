Эдди Хирн: «Даю голову на отсечение – Канело проведет бой против Бивола за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе»

Теги Артур Бетербиев суперсредний вес Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Эдди Хирн Джон Райдер Канело Альварес - Дмитрий Бивол Бокс/MMA/UFC

Промоутер Эдди Хирн рассказал о планах абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе Сауля Альвареса.

«В идеале Канело вернется в ринг в мае. Считаю неуважением называть его бой возвращением. Он проведет бой против обязательного претендента Джона Райдера. Бой может пройти в Америке, Великобритании или на Ближнем Востоке.

А затем, даю голову на отсечение, – Канело проведет бой против Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе.

Предстоит много работы, но Бивол готов принять этот вызов. У него есть шанс, если он победит Канело, затем сразу же подраться за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе против Артура Бетербиева», – сказал Хирн.

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2 комментария

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Osik92
Ответ Александр Александров
Каким образом он хочет драться за абсолюта в полутяжёлом если с биволом бой будет в суперсреднем?
Сначала бой за абсолюта в супер среднем если бивол в сентябре победит потом херн хочет организовать бой с бетербиеввм за абсолюта... Но в это не верится.. Сначала корявого ярда надо удосрочить а бетербиев давно не дрался да и бой со Смитом 5 минут так себе бой.. Легкий спаринг
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Александров
Каким образом он хочет драться за абсолюта в полутяжёлом если с биволом бой будет в суперсреднем?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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