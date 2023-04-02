Стерлинг считает Джонса величайшим в истории: «Если сравнить его навыки с кем-то другим, то это небо и земля»

Теги UFC Джон Джонс Алджамейн Стерлинг Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг назвал Джона Джонса величайшим бойцом всех времен.

«Ответ простой – Джон Джонс. Вы должны сказать, что это Джон Джонс... Он – талант такой породы, который отличается от всех. Если сравнить его навыки с кем-то другим, то это небо и земля», – сказал Стерлинг.

Напомним, что Джонс – чемпион UFC в тяжелом весе и лидер рейтинга P4P. 5 марта Джонс задушил Сирила Гана в первом раунде и стал обладателем титула в категории свыше 93 кг.

Кормье рассказал о разговорах с Джонсом: «Он писал мне в мои самые темные моменты, когда у меня умерли родители»

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2 комментария

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Azamat Abdukadyroff
Ну даже Абдулманап говорил что Костлявый самый одарённый , так что Джонс лучший среди лучших
+5
0
+5
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Oleg Where
Интересно, почему тогда Диллашоу читер и лжец, а Джонс талантище от бога =)

актеришка.
+1
-1
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