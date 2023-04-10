Арман Царукян: «Джонс победил бы Федора Емельяненко по очкам»

Теги UFC MMA Федор Емельяненко Джон Джонс Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Арман Царукян предположил, каким был бы исход поединка пикового Федора Емельяненко против действующего чемпиона промоушена в тяжелом весе Джона Джонса.

«Федор не одолел бы его. Емельяненко хорошо боролся, да и ударка у него неплохая была. Но Джонс намного разнообразнее, он бы не подпустил Федора, чтобы тот кинул оверхенд. Джон работал бы на дальней дистанции и отпинывался, за счет чего и одержал бы победу по очкам», – сказал Царукян.

Арман Царукян: «Хабиб не перебил бы такого Волкановски» 

Царукян о бое Чимаев – Рахмонов: «У Хамзата намного лучше борьба»

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
azimkhodjaev@icloud.com
Федер побеждал и по крупнее парней чем джонс и разносторонней , чел победил после прямого прогиба ты чего несешь ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Комнатный Герой💪
Фёдору повезло что не попал под Дэнила Кормье... Пончик завернул бы эту чепуху в трубочку и снял бы этот бы этот миф о его непобедимости)) Из Фёдора создали образ непобедимого Ахиллеса, а на деле оказалось что он даже его пятки не стоит.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zdr7qy9vq9
Наш Федорас победил бы Джонса так же как трехкилометрового корейца
Я уверен в Пёдоре
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abid_88
Арман Цураев - мощно)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
заратустра-будрайтис
Победа убийством. Джонс бы его сделал своей вещью
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Думаю досрочно.
Учитывая, что делал Сильва с Фёдором в партере - это легкий бой для Джонса.
Да он и в стойке намного лучше.
Разбил бы ноги, накидал бы в клинче, перевёл и финишировал бы.
Кормье - улучшенная версия Фёдора, но у него тоже с Джонсом не получилось ничего.
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий