Арман Царукян: «Джонс победил бы Федора Емельяненко по очкам»
Боец UFC Арман Царукян предположил, каким был бы исход поединка пикового Федора Емельяненко против действующего чемпиона промоушена в тяжелом весе Джона Джонса.
«Федор не одолел бы его. Емельяненко хорошо боролся, да и ударка у него неплохая была. Но Джонс намного разнообразнее, он бы не подпустил Федора, чтобы тот кинул оверхенд. Джон работал бы на дальней дистанции и отпинывался, за счет чего и одержал бы победу по очкам», – сказал Царукян.
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Я уверен в Пёдоре
Учитывая, что делал Сильва с Фёдором в партере - это легкий бой для Джонса.
Да он и в стойке намного лучше.
Разбил бы ноги, накидал бы в клинче, перевёл и финишировал бы.
Кормье - улучшенная версия Фёдора, но у него тоже с Джонсом не получилось ничего.