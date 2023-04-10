Арман Царукян: «Джонс победил бы Федора Емельяненко по очкам»

Боец UFC Арман Царукян предположил, каким был бы исход поединка пикового Федора Емельяненко против действующего чемпиона промоушена в тяжелом весе Джона Джонса.

«Федор не одолел бы его. Емельяненко хорошо боролся, да и ударка у него неплохая была. Но Джонс намного разнообразнее, он бы не подпустил Федора, чтобы тот кинул оверхенд. Джон работал бы на дальней дистанции и отпинывался, за счет чего и одержал бы победу по очкам», – сказал Царукян.

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