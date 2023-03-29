Соннен – о Ковингтоне: «Колби может стать главным злодеем в истории UFC»
Ветеран ММА Чейл Соннен поделился ожиданиями от возможного поединка между Колби Ковингтоном и Леоном Эдвардсом.
«Что случится, если Колби Ковингтон победит Леона Эдвардса? Думаю, что Колби станет главным злодеем в истории UFC. Вы так не считаете?
Представьте, какие возможности перед ним откроются, какие СМИ обратят на него внимание. Подумайте, что он будет делать и говорить. Это очень интересно», – сказал Соннен.
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