Соннен – о Ковингтоне: «Колби может стать главным злодеем в истории UFC»

Теги UFC MMA Чейл Соннен Колби Ковингтон Леон Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА Чейл Соннен поделился ожиданиями от возможного поединка между Колби Ковингтоном и Леоном Эдвардсом.

«Что случится, если Колби Ковингтон победит Леона Эдвардса? Думаю, что Колби станет главным злодеем в истории UFC. Вы так не считаете?

Представьте, какие возможности перед ним откроются, какие СМИ обратят на него внимание. Подумайте, что он будет делать и говорить. Это очень интересно», – сказал Соннен.

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3 комментария

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Кирилл Устинов
Главный мелкий пакостник скорее
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Khairba4i
Ответ Kanan Jarrus
он главный бестрофейный середняк.
Называть Хаоса середняком…
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Kanan Jarrus
он главный бестрофейный середняк.
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