Колби Ковингтон – Леону Эдвардсу: «Не хочешь дать мне титульный бой, трепло?»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Леон Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон обратился к действующему чемпиону Леону Эдвардсу.

«Не хочешь дать мне титульный бой, трепло? Я помню, как британцы тоже не хотели давать американцам свободу... Итак, мы получили ее.

Увидимся в июле, юноша», – написал Колби Ковингтон в соцсетях.

Ранее Эдвардс заявил, что откажется от поединка с Колби Ковингтоном, поскольку тот должен «заслужить титульник».

Леон Эдвардс: «Ковингтон должен заслужить право драться за пояс»

Ковингтон – о бое с Эдвардсом: «Измотаю Леона, а потом сломлю его волю»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pronger
Раскрутка боя пошла. Сможет интересно Колба против себя всю Британию настроить, как с Бразилией было)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий