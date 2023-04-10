Колби Ковингтон – Леону Эдвардсу: «Не хочешь дать мне титульный бой, трепло?»

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон обратился к действующему чемпиону Леону Эдвардсу.

«Не хочешь дать мне титульный бой, трепло? Я помню, как британцы тоже не хотели давать американцам свободу... Итак, мы получили ее.

Увидимся в июле, юноша», – написал Колби Ковингтон в соцсетях.

Ранее Эдвардс заявил, что откажется от поединка с Колби Ковингтоном, поскольку тот должен «заслужить титульник».

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