Усик – о денежных запросах Фьюри: «Он говорил, что король и должен получить 100 млн за бой»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик рассказал про переговоры с Тайсоном Фьюри о поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

«Он говорил о каких-то огромных миллионах, что он король, он стоит дорого и так далее. Я не уверен, что точно знаю суммы, о которых он говорил, но, по моему мнению, это более 100 миллионов.

Он говорил: «Я – Тайсон Фьюри, я же король, я должен получить много». Я же ему написал, что величие бойца не измеряется деньгами, миллионами или десятками миллионов.

Величие бойца – это его поединки, это его путь. А то, что ты заработал 100 миллионов... Через год кто-то заработает 200 миллионов, и о твоих миллионах все забудут.

А вот когда ты победишь всех и станешь абсолютом, возьмешь четыре пояса, то об этом будут помнить абсолютно все.

Когда ты будешь гуглить «Абсолютный чемпион мира», то тебе сразу выпадет чемпион-тяжеловес, а не сколько в этом поединке было заработано денег», – сказал Усик в интервью ютуб-каналу «Киевский торт».

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5 комментариев

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London.is.blue
Ответ Satis
Так Фьюри уже держал все пояса, его в боксе разве что бабки теперь интересуют
Ну да, после боя с Кличко подержал и убежал, ни одной защиты.
После возвращения пару защит провёл с 1 поясом.
«Величайший»
+2
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⚽️Juve⚽️
Ну эти же слова и Фьюри мог говорить про Усика . Усик же сам так же за деньги торговался . Хотя любому очевидно что если кто и заслуживает тут больше денег то точно Фьюри
+2
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Люблю Марго Робби
Так Фьюри прошёл путь ничего себе.....Чего только бои с бомбардировщиком стоят ......а что прошёл ты саша усик......победил бодибилдера которого выключил наглухо пухляш мексиканец, любитель сникерсов...... И ещё, никогда не ассоциируй себя с Крымом, ты чубатая свинья никогда в Крыму своим не был и не будешь!!!!!!!
+4
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-3
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Satis
Так Фьюри уже держал все пояса, его в боксе разве что бабки теперь интересуют
+5
-2
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Игорь Южный
Пролетел ты мимо бабок)
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