Усик – о денежных запросах Фьюри: «Он говорил, что король и должен получить 100 млн за бой»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик рассказал про переговоры с о поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

«Он говорил о каких-то огромных миллионах, что он король, он стоит дорого и так далее. Я не уверен, что точно знаю суммы, о которых он говорил, но, по моему мнению, это более 100 миллионов.

Он говорил: «Я – Тайсон Фьюри, я же король, я должен получить много». Я же ему написал, что величие бойца не измеряется деньгами, миллионами или десятками миллионов.

Величие бойца – это его поединки, это его путь. А то, что ты заработал 100 миллионов... Через год кто-то заработает 200 миллионов, и о твоих миллионах все забудут.

А вот когда ты победишь всех и станешь абсолютом, возьмешь четыре пояса, то об этом будут помнить абсолютно все.

Когда ты будешь гуглить «Абсолютный чемпион мира», то тебе сразу выпадет чемпион-тяжеловес, а не сколько в этом поединке было заработано денег», – сказал Усик в интервью ютуб-каналу «Киевский торт».

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