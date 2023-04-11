Усик – о том, почему не нокаутировал Джошуа: «Почему вы так кровожадны? Большой урон здоровью. Я не за это»

Теги Александр Усик Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Усик объяснил, почему не нокаутировал Энтони Джошуа.

«Почему вы так кровожадны? Есть победа, все хорошо. Почему человек должен падать? У него есть мать и отец. Если человек падает, это большой урон здоровью. Я не за это», – сказал Александр Усик.

Александр Усик дважды дрался против Энтони Джошуа в 2021 и 2022 годах. Оба боя завершились победами Усика – единогласным и раздельным решением судей.

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