«В моих глазах этот человек мертв». Фьюри не хочет драться с Джошуа
Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на желание Эдди Хирна организовать ему бой с Энтони Джошуа вместо Александра Усика.
«Я даже не хочу об этом говорить. Все кончено. Никакого интереса по любым вопросам к «Эй Джейю». Ноль. В моих глазах этот человек мертв.
Между ним и мной нет никаких проблем, которые мы могли бы совместно решать. Мы предпринимали попытки устроить бой с 2017 по 2022 год. Так что у нас ничего не получится», – сказал Фьюри.
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