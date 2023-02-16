«В моих глазах этот человек мертв». Фьюри не хочет драться с Джошуа

Чемпион WBC в тяжелом весе отреагировал на желание Эдди Хирна организовать ему бой с вместо .

«Я даже не хочу об этом говорить. Все кончено. Никакого интереса по любым вопросам к «Эй Джейю». Ноль. В моих глазах этот человек мертв.

Между ним и мной нет никаких проблем, которые мы могли бы совместно решать. Мы предпринимали попытки устроить бой с 2017 по 2022 год. Так что у нас ничего не получится», – сказал Фьюри.

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