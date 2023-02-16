«В моих глазах этот человек мертв». Фьюри не хочет драться с Джошуа

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Тайсон Фьюри - Энтони Джошуа Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на желание Эдди Хирна организовать ему бой с Энтони Джошуа вместо Александра Усика.

«Я даже не хочу об этом говорить. Все кончено. Никакого интереса по любым вопросам к «Эй Джейю». Ноль. В моих глазах этот человек мертв.

Между ним и мной нет никаких проблем, которые мы могли бы совместно решать. Мы предпринимали попытки устроить бой с 2017 по 2022 год. Так что у нас ничего не получится», – сказал Фьюри.

Хирн – о бое Усика и Фьюри: «Есть вероятность, что они не подерутся»

Менеджер Усика – про бой с Фьюри: «Помешать проведению поединка может только сам Тайсон»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фикиск Фусов
Прогрев начат.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий