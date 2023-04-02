Джошуа недоволен собой в бою с Франклином: «Фанаты ждут нокаутов, их раздражают 12-раундовые поединки»

Теги тяжелый вес Александр Усик Энтони Джошуа бокс Джермейн Франклин Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа поделился мыслями о поединке против Джермейна Франклина.

Напомним, что Джошуа победил единогласным решением судей, прервав серию из двух поражений от Александра Усика.

«Я немного разочарован. Это для фанатов. Я чувствую так, потому что я здесь ради них. Почему я недоволен? Это был не нокаут, а людям надоели 12-раундовые бои, они раздражают», – сказал Джошуа.

Джошуа победил Франклина единогласным решением судей

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