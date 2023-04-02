Бывший чемпион мира по боксу поделился мыслями о поединке против Джермейна Франклина.

Напомним, что Джошуа победил единогласным решением судей, прервав серию из двух поражений от .

«Я немного разочарован. Это для фанатов. Я чувствую так, потому что я здесь ради них. Почему я недоволен? Это был не нокаут, а людям надоели 12-раундовые бои, они раздражают», – сказал Джошуа.

Джошуа победил Франклина единогласным решением судей