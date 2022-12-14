Тайсон Фьюри: «Я нокаутирую человека, который заставил Джошуа плакать, как маленькую девочку»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от вероятного боя с чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

«Я нокаутирую парня, который дважды побил . Что тогда скажут обо мне? В следующем поединке я собираюсь встретиться с Усиком, заклятым врагом Эй Джея. С человеком, который является криптонитом для него.

Я нокаутирую человека, который заставил Джошуа плакать, как маленькую девочку. Я побью эту сосиску. У него нет криптонита ко мне. Я заставлю его танцевать. Посмотрим, насколько он хорош», – сказал Фьюри.

Тайсон Фьюри: «Руни приедет на 4 недели и поможет готовиться к Усику. Это не шутка»

Тайсон Фьюри: «Усик сказал, что мы подеремся в следующем году. Посмотрим, как он держит свое слово»