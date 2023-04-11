Белал Мухаммад – о бое с Леоном Эдвардсом: «Лондон – 9 млн человек. Мусульмане – 2 млрд. Я хочу драться с вашим чемпионом»
Белал Мухаммад бросил вызов чемпиону полусреднего веса UFC Леону Эдвардсу.
«Лондон – девять миллионов человек. Мусульмане – два миллиарда человек. Я хочу драться с вашим чемпионом», – написал боец полусреднего веса UFC Белал Мухаммад в соцсетях, обратившись к Леону Эдвардсу.
Мухаммад выступает в UFC с 2016 года. Последнее поражение было в 2019-м от Джеффа Нилла. После этого он провел девять боев (восемь выиграл, еще один – не состоялся).
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Скучный полуамер, который заплакал от тычка в первом бою с Эдвардсом и не смог продолжать. Там такие слезы и выражение лица было, господи, как у моей 6летней сестры когда у нее забрали банку с нутеллой.
Теперь он сидит и разыгрывает карту с исламом, типа все мусульмане не видят какой ты скучный и трусоватый, с соответствующей манерой боя.
ЕМУ ПОНАДОБИЛСЯ Хабиб в углу чтобы он пошел и начал кого-то бить по лицу в октагоне.