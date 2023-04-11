Белал Мухаммад – о бое с Леоном Эдвардсом: «Лондон – 9 млн человек. Мусульмане – 2 млрд. Я хочу драться с вашим чемпионом»

Теги UFC MMA Леон Эдвардс Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Белал Мухаммад бросил вызов чемпиону полусреднего веса UFC Леону Эдвардсу.

«Лондон – девять миллионов человек. Мусульмане – два миллиарда человек. Я хочу драться с вашим чемпионом», – написал боец полусреднего веса UFC Белал Мухаммад в соцсетях, обратившись к Леону Эдвардсу.

Мухаммад выступает в UFC с 2016 года. Последнее поражение было в 2019-м от Джеффа Нилла. После этого он провел девять боев (восемь выиграл, еще один – не состоялся).

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8 комментариев

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Muhammad Juraev
Ответ Мага осторожный
Да всем чихать сколько мусульман в мире
На тебя тоже всем чихать и что?
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GBale
за него болеют пару тысяч мусульман максимум, а остальным 99.99% просто начехать на него, чувак просто засчет темы религии хочет поднять денег, достал уже
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Вячеслав Тотров
Человек бьет по лицу другого человека,но пытается преподнести так,как будто этим действием он представляет религию. хотя всем понятно,что мма-это для зарабатывания денег методом, где не надо читать книги,не надо производить товар,а надо каждый день обниматься с потными мужиками,потом выйти полуголым на потеху публике,которая заплатит денег и будет рада максимальному ущербу для здоровья(окровавленое лицо или глухой нокаут вызывают максимальную радость). а после победы обязательно поблагодарить своего Бога,сказав что все ради него и благодаря ему
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Juninho P.
как мусульманину -мне смешно читать подобные вещи
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Sáken Qubysh
Дерись с Шавкатом
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Oleg Where
Зачем он тащит мусульман, как будто они все за него болеют =))

Скучный полуамер, который заплакал от тычка в первом бою с Эдвардсом и не смог продолжать. Там такие слезы и выражение лица было, господи, как у моей 6летней сестры когда у нее забрали банку с нутеллой.

Теперь он сидит и разыгрывает карту с исламом, типа все мусульмане не видят какой ты скучный и трусоватый, с соответствующей манерой боя.

ЕМУ ПОНАДОБИЛСЯ Хабиб в углу чтобы он пошел и начал кого-то бить по лицу в октагоне.
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Азамат Сериков
Отсылка на Хабиба?)
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Мага осторожный
Да всем чихать сколько мусульман в мире
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