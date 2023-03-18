Мухаммад требует исключить Колби из рейтингов UFC: «Он трус, который боится драться»

Топовый полусредневес UFC Белал Мухаммад раскритиковал второго номера дивизиона .

Мухаммад утверждает, что UFC пытался устроить ему бой с Колби, от которого американец отказался.

«Дане Уайту смешно говорить, что этот парень второй в мире, один из лучших бойцов в мире, но при этом боится драться с кем-то, кто может его побить.

Он бьет только тех, кто проигрывает, а ведь у него была возможность сразиться со мной на UFC 286.

Я хотел драться в этом карде, я не пытался вести какие-то безумные переговоры с UFC. В итоге мы согласились, да, да, да.

Это было еще в январе, когда мы пытались договориться, и он отказался, он решил просто взвеситься в качестве запасного.

Взвешиваться просто так и не драться? Этот чувак просто боится. Это смешно, они должны начать убирать его из рейтинга, он не хочет драться, он не пытается драться.

Я рад, что мир начинает замечать и видеть это сейчас, потому что мы оба могли бы взвеситься, он все еще мог бы быть запасным, и мы оба могли бы подраться и заработать за то, что мы по-настоящему сразились, но он трус», – сказал Мухаммад.

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