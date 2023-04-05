Белал Мухаммад назвал причину отказа от боя с Рахмоновым: «Я всегда прошу самые сложные вызовы»

Боец UFC Белал Мухаммад назвал причину отказа от боя с Шавкатом Рахмоновым:

«Я никогда не избегал сложных боев. Я всегда прошу самые сложные вызовы, и он идет на хорошей серии, но я только что победил проспекта с рекордом 15-0. Шавкат — опасный боец, но для меня это все равно шаг назад. Это бой с еще одним парнем, в случае победы над которым я услышу: «Ну, он был не так хорош, как мы думали. Кто он вообще такой?»

Ранее президент UFC Дана Уайт объявил, что бой Мухаммада и Рахмонова находится в разработке, однако Белал заявил, что ему этот поединок не интересен.

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