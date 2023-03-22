Кормье – о сопернике для Эдвардса: «Мухаммад заслужил больше всех, но его имя не заводит. Имя Колби сексуально»
Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье считает, Колби Ковингтон – самый вероятный соперник для Леона Эдвардса.
По мнению Кормье, бой с Колби станет наиболее финансово выгодным для Эдвардса, а кандидатуры Белала Мухаммада и Гилберта Бернса не так привлекательны.
«Леон говорит, что не хочет боя с Ковингтоном. Я считаю, что, если забыть о Хорхе Масвидале, это самый выгодный бой для него.
Когда начинаешь смотреть, кто на что годен, Белал Мухаммад – самый достойный. Он сделал больше всех и заслужил этот бой, но он не заводит. Имя не сексуально.
Имя Колби Ковингтона сексуально. Оно привлекает людей. Любишь ты его или ненавидишь, у тебя есть мнение о нем.
Но что если Гилберт Бернс победит? Посмотрите, что он сделал с Нилом Мэгни, а потом он побеждает Масвидаля.
У Эдвардса есть варианты. Самый достойный – Белал Мухаммад. Самый выгодный на данный момент – Колби Ковингтон.
Через три недели все может измениться, если Масвидаль победит. Худший сценарий для Колби Ковингтона – это победа Масвидаля, потому что тогда его могут сместить», – сказал Кормье.
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хотя понятно, что у PPV "муххамад - эдвардс" продажи будут близкие к нулю, это даже и на мейн ивент PPV не тянет, максимум ко мейн, но хоть какую-то иллюзию спорта надо ведь поддерживать, ну подерись ты с белалом в fight night, вон джонс и тот не против там со стипе подраться (хотя этот бой уж точно бы годные продажи сорвал в качестве PPV)