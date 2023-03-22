Кормье – о сопернике для Эдвардса: «Мухаммад заслужил больше всех, но его имя не заводит. Имя Колби сексуально»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Даниэль Кормье Колби Ковингтон Леон Эдвардс Нил Мэгни Хорхе Масвидаль Гилберт Бернс Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье считает, Колби Ковингтон – самый вероятный соперник для Леона Эдвардса.

По мнению Кормье, бой с Колби станет наиболее финансово выгодным для Эдвардса, а кандидатуры Белала Мухаммада и Гилберта Бернса не так привлекательны.

«Леон говорит, что не хочет боя с Ковингтоном. Я считаю, что, если забыть о Хорхе Масвидале, это самый выгодный бой для него.

Когда начинаешь смотреть, кто на что годен, Белал Мухаммад – самый достойный. Он сделал больше всех и заслужил этот бой, но он не заводит. Имя не сексуально.

Имя Колби Ковингтона сексуально. Оно привлекает людей. Любишь ты его или ненавидишь, у тебя есть мнение о нем.

Но что если Гилберт Бернс победит? Посмотрите, что он сделал с Нилом Мэгни, а потом он побеждает Масвидаля.

У Эдвардса есть варианты. Самый достойный – Белал Мухаммад. Самый выгодный на данный момент – Колби Ковингтон.

Через три недели все может измениться, если Масвидаль победит. Худший сценарий для Колби Ковингтона – это победа Масвидаля, потому что тогда его могут сместить», – сказал Кормье.

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3 комментария

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los merengues
Ответ alexander bakulin
я поначалу леона зауважал, когда он сказал, что не хочет с колби драться. но когда услышал, что он вместо колби с масвидалем хочет бой, всё уважение вмиг испарилось. такой же клоун и трус как и колби, этот ваш леон, получается. хотя понятно, что у PPV "муххамад - эдвардс" продажи будут близкие к нулю, это даже и на мейн ивент PPV не тянет, максимум ко мейн, но хоть какую-то иллюзию спорта надо ведь поддерживать, ну подерись ты с белалом в fight night, вон джонс и тот не против там со стипе подраться (хотя этот бой уж точно бы годные продажи сорвал в качестве PPV)
у Леона с Хорхе личное. Думаю, ему в первую очередь хочется начистить морду кубинцу.
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alexander bakulin
я поначалу леона зауважал, когда он сказал, что не хочет с колби драться. но когда услышал, что он вместо колби с масвидалем хочет бой, всё уважение вмиг испарилось. такой же клоун и трус как и колби, этот ваш леон, получается.
хотя понятно, что у PPV "муххамад - эдвардс" продажи будут близкие к нулю, это даже и на мейн ивент PPV не тянет, максимум ко мейн, но хоть какую-то иллюзию спорта надо ведь поддерживать, ну подерись ты с белалом в fight night, вон джонс и тот не против там со стипе подраться (хотя этот бой уж точно бы годные продажи сорвал в качестве PPV)
+6
-1
+5
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Andy93
Масвидаль хайповый, но как претендент на титул это смешно. Все норм бойцы (и Колби в том числе) его переезжали.
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