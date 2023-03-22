Кормье – о сопернике для Эдвардса: «Мухаммад заслужил больше всех, но его имя не заводит. Имя Колби сексуально»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье считает, Колби Ковингтон – самый вероятный соперник для .

По мнению Кормье, бой с Колби станет наиболее финансово выгодным для Эдвардса, а кандидатуры Белала Мухаммада и не так привлекательны.

«Леон говорит, что не хочет боя с Ковингтоном. Я считаю, что, если забыть о , это самый выгодный бой для него.

Когда начинаешь смотреть, кто на что годен, Белал Мухаммад – самый достойный. Он сделал больше всех и заслужил этот бой, но он не заводит. Имя не сексуально.

Имя Колби Ковингтона сексуально. Оно привлекает людей. Любишь ты его или ненавидишь, у тебя есть мнение о нем.

Но что если Гилберт Бернс победит? Посмотрите, что он сделал с Нилом Мэгни, а потом он побеждает Масвидаля.

У Эдвардса есть варианты. Самый достойный – Белал Мухаммад. Самый выгодный на данный момент – Колби Ковингтон.

Через три недели все может измениться, если Масвидаль победит. Худший сценарий для Колби Ковингтона – это победа Масвидаля, потому что тогда его могут сместить», – сказал Кормье.

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