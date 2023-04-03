Белал Мухаммад: «Могу стать звездой, ведь я мусульманин из США»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Белал Мухаммад заявил, что имеет потенциал стать звездой в мире смешанных единоборств.

«Я могу быть звездой. Меня можно продвигать различными способами, ведь я еще и мусульманин. Хабиб – россиянин, но его чемпионство было невероятным.

Представьте, если пояс завоюет мусульманин из США... Это событие может стать еще более значимым. Когда я заполучу пояс, это будет грандиозно», – заявил Мухаммад.

Мухаммад – о Ковингтоне: «Он извинится, как Лобов перед Хабибом»

Белал Мухаммад проведет подготовку к следующему бою в Дагестане

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мага осторожный
Мусульмане самые кичливые, носятся со своей религиозностью как с писаной торбой
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Isa Babaev
Ответ Комнатный Герой💪
Мусульманин не будет кичится своей религией, а тем более использовать её в личных целях для какой-то выгоды или пояса. Это не мусульманин, - это апельсин))
В точку
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Комнатный Герой💪
Мусульманин не будет кичится своей религией, а тем более использовать её в личных целях для какой-то выгоды или пояса. Это не мусульманин, - это апельсин))
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
"Я мусульманин, значит меня надо продвигать".Уважаю религиозность верующих людей, но зачем же нарочито подчëркивать исключительность мусульманства?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Betting Star
Странная зацикленность на религии.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Крид58
не стоит Белал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий