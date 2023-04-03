Белал Мухаммад: «Могу стать звездой, ведь я мусульманин из США»

Топовый полусредневес UFC Белал Мухаммад заявил, что имеет потенциал стать звездой в мире смешанных единоборств.

«Я могу быть звездой. Меня можно продвигать различными способами, ведь я еще и мусульманин. Хабиб – россиянин, но его чемпионство было невероятным.

Представьте, если пояс завоюет мусульманин из США... Это событие может стать еще более значимым. Когда я заполучу пояс, это будет грандиозно», – заявил Мухаммад.

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