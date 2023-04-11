Анатолий Малыхин 15 июля проведет титульный бой в ONE против Аржана Буллара

Теги MMA ONE Championship Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Боец ONE Анатолий Малыхин проведет титульный бой в тяжелом весе против Аржана Буллара.

Бой на турнире ONE Championship пройдет 15 июля в Таиланде. Эту информацию подтвердил генеральный директор промоушена Чатри Ситьодтонг. Ранее их бой планировался на 25 марта.

Малыхин провел 11 боев по MMA на профессиональном уровне и все выиграл досрочно. В последнем он победил Рейнье де Риддера и завоевал пояс ONE в полутяжелом весе.

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