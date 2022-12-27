Анатолий Малыхин признан бойцом года в ONE Championship

Теги MMA тяжелый вес (MMA) полутяжелый вес (MMA) ONE Championship Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Лига ONE Championship подвела итоги года и назвала лучшего бойца промоушена.

Им стал россиянин Анатолий Малыхин. В феврале боец завоевал временный титул в тяжелом весе, нокаутировав белоруса Кирилла Грищенко.

В конце года Малыхин стал чемпионом в полутяжелом весе, нокаутировав нидерландца Ренье де Риддера.

«С этой знаменательной победой россиянин присоединился к эксклюзивной группе бойцов, которые одновременно являлись чемпионами в двух весовых категориях, и теперь он войдет в 2023 год как одна из самых ярких звезд организации», – пишет ONE Championship.

Анатолий Малыхин: «Хочу владеть тремя поясами ONE, а может быть, и четырьмя, кто знает»

Видео нокаута в бою Малыхина и де Риддера

 

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2 комментария

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DanaWhite
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Ответ AVKU
Два пояса, яркие нокауты. Без вопросов лучший!
Не забираю заслуг Малыхина, но хотелось бы хорошей оппозиции там
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AVKU
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Два пояса, яркие нокауты. Без вопросов лучший!
+3
0
+3
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