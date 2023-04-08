Чемпион ONE Малыхин – о переходе в UFC: «Если выбирать между 10 млн долларов и поясом UFC, то многие выберут деньги»

Чемпион ONE в полутяжелом весе Анатолий Малыхин высказался о возможном переходе в UFC.

«Я так скажу. Многие говорят: «Я пришел за наследием, еще за чем-то». Да, пояса – это очень прекрасно. Получать их, ощущать, что ты чемпион той или иной организации. Но все равно я уверен, что если выбирать между 10 миллионами долларов и поясом UFC, многие выберут 10 миллионов долларов.

Я считаю так: где ты пригодился, где о тебе заботятся, где тебе звонит босс, где тебе платят хорошие деньги, где тебе комфортно, там ты и должен работать. Я в Кемерове был никому не нужен. Переехал в Москву, чуть стал нужен. Переехал в Таиланд, сейчас много кому нужен. Хотя делаю примерно одно и то же», – признался Малыхин.

Анатолий Малыхин провел в смешанных единоборствах 11 боев и во всех победил нокаутом. В декабре он выиграл титул чемпиона ONE Championship в полутяжелом весе.

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