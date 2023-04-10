Чемпион ONE Малыхин: «25 миллионов рублей за де Риддера? Нет, я намного больше получил»

Чемпион ONE в полутяжелом весе Анатолий Малыхин рассказал, сколько заработал за последний бой с голландцем Ренье де Риддером.

«25 миллионов рублей за де Риддера? Нет, я намного больше получил. Хоть сейчас менеджер и запрещает говорить… мне же еще бонусом «сотку» дали. Короче – хорошо вышло.

Стал ли я долларовым миллионером? Чуть-чуть не хватает! Нет, ну если брать зарплату еще, тогда да. А за следующий бой, за этого Аржанчика (Аржан Буллар – примечание Sports.ru), вообще хорошие цифры светили!

Я разочаровался, когда бой отменился. Я там уже и маме запланировал подарки сделать, и всем остальным. Но я знаю, что мое от меня не уйдет», – сказал Малыхин.

Поединок между Малыхиным и Булларом планировался на 24 марта в Сингапуре. Бой был отменен из-за снятия канадского бойца.

«Каким ты был, таким ты и остался». Буллар снялся с титульного поединка против Малыхина

Чемпион ONE Малыхин – о переходе в UFC: «Если выбирать между 10 млн долларов и поясом UFC, то многие выберут деньги»