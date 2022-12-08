Анатолий Малыхин: «Хочу владеть тремя поясами ONE, а может быть, и четырьмя, кто знает»

Чемпион ONE полутяжелом весе, а также временный чемпион в тяжелом весе Анатолий Малыхин хочет подраться с Ренье де Риддером за титул в среднем дивизионе.

«Аржан Буллар не заслуживает боя, он не заслуживает быть в лучшей организации мира. Следующий бой я проведу в весе до 93-х килограмм.

Де Риддер вывел меня на новый уровень. Он хотел владеть тремя поясами, но теперь я хочу владеть тремя поясами, а может быть, и четырьмя, кто знает.

Я же сказал, что иду за всеми поясами – пусть будут осторожнее со мной», – сказал Малыхин.

В прошлые выходные Малыхин побелил Риддера нокаутом в первом раунде и завоевал пояс в полутяжелом весе.

Видео нокаута в бою Малыхина и де Риддера

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