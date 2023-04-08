Джиган – о сорвавшемся бое с Емельяненко: «К сожалению, Саша бухал. Больше, чем я»

Теги Александр Емельяненко MMA Емельяненко - Джиган Джиган Поп ММА Бокс/MMA/UFC

Рэпер Джиган рассказал, планирует ли он выступать в поп-MMA.

«Я не продаюсь, но за деньги – да. Честно, я горел этим желанием, когда началась вся эта суета с Александром Емельяненко.

Я думал, что подготовлюсь, и начал опять тренироваться. Я не знаю, дело даже не в гонораре.

Сейчас у меня нет кайфа. Если он появится, то смогу ответить на этот вопрос.

Я зарядил тогда 50 миллионов рублей. Считаю, что на тот момент это был адекватный гонорар. И можно было это все реализовать. Но, к сожалению, Саша Емельяненко... бухал. Больше, чем я. В этом он победил, да», – признался Джиган.

Напомним, что Емельяненко и Джиган должны были провести боксерский поединок в ноябре 2021 года.

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2 комментария

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adimsonekat
Прям бухал. Подумаешь, выпил чуток. Поссал в переходе аэропорта, у нас в Екате. Пообещал въ...ть кому-то. Алкашки в самолёте поканючил. Это этап подготовки к бою.
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Wayne Gretzky 99
Я не продаюсь, но за деньги да.
Джиган наморщил ум.
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