Менеджер Никита Бурчак – о следующем сопернике Александра Емельяненко: «Джефф Монсон»

Теги Александр Емельяненко MMA Иван Емельяненко Джефф Монсон Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Никита Бурчак, представляющий интересы бойца MMA Александра Емельяненко, заявил, что следующим соперником его клиента станет российско-американский боец Джефф Монсон.

«Я думаю, что это будет Джефф Монсон, возможно по правилам MMA. На этом же турнире должен дебютировать Иван Емельяненко, тоже по MMA», – сказал Бурчак.

Напомним, что Александр Емельяненко в последнем бою проиграл Святославу Коваленко раздельным решением судей. Поединок прошел в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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