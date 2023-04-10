Менеджер Бурчак – об инциденте с Емельяненко: «Саша мне звонит и говорит: «Никитос, я тут чуть не там пописал, ко мне идет полиция» и кладет трубку»

Менеджер Никита Бурчак рассказал, как узнал об инциденте в аэропорту с бойцом Александром Емельяненко.

«Я самый первый узнал об этом. Должна была быть посадка, я уже Саше звонил, чтобы узнать прилетел он или нет. Он мне говорит: «Никитос, я тут чуть не там пописал, ко мне идет полиция» и кладет трубку. После этого начались мной оперативно-розыскные мероприятия, которые привели к тому, что все в порядке – Саша в аэропорту.

Мы думали, что инцидент пройдет незамеченным, потому что никто никаких претензий не предъявлял. Но рядом оказалась одна мадам, которая решила хайпануть, накрутив туда драмы. Ее задача была привлечь к себе максимальное внимание, но судя по комментариям под ее постами, лучше бы она этого не делала, потому что внимание получилось не самое лучшее», – рассказал Бурлак.

6 апреля Емельяненко задержал вылет рейса Екатеринбург-Москва. Об этом сообщила блогер Анна Данилова, летевшая тем же самолетом.

«Иди ты на ###, я тебя сейчас побью». Новый скандал с пьяным Емельяненко: помочился в аэропорту и задержал рейс

Менеджер Емельяненко – об инциденте в аэропорту: «Александр подтверждает случившееся, раскаивается и приносит извинения за задержку рейса»