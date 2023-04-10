Менеджер Бурчак – об инциденте с Емельяненко: «Саша мне звонит и говорит: «Никитос, я тут чуть не там пописал, ко мне идет полиция» и кладет трубку»

Теги Александр Емельяненко MMA Бокс/MMA/UFC

Менеджер Никита Бурчак рассказал, как узнал об инциденте в аэропорту с бойцом Александром Емельяненко.

«Я самый первый узнал об этом. Должна была быть посадка, я уже Саше звонил, чтобы узнать прилетел он или нет. Он мне говорит: «Никитос, я тут чуть не там пописал, ко мне идет полиция» и кладет трубку. После этого начались мной оперативно-розыскные мероприятия, которые привели к тому, что все в порядке – Саша в аэропорту.

Мы думали, что инцидент пройдет незамеченным, потому что никто никаких претензий не предъявлял. Но рядом оказалась одна мадам, которая решила хайпануть, накрутив туда драмы. Ее задача была привлечь к себе максимальное внимание, но судя по комментариям под ее постами, лучше бы она этого не делала, потому что внимание получилось не самое лучшее», – рассказал Бурлак.

6 апреля Емельяненко задержал вылет рейса Екатеринбург-Москва. Об этом сообщила блогер Анна Данилова, летевшая тем же самолетом.

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8 комментариев

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WSW
А мог бы и покакать
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Мага осторожный
Под её постами внимание не самое лучшее... А вот АЕ все поддерживают, одобряют
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Y BO
Новости спорта, которые мы заслужили 🤦
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Melnikov1968
Все что нужно знать о жлобском поведении этого персонажа. То есть просто сообразить, что писать в общественном месте не комильфо, могу остановиться только когда претензии появятся. Необходимо избавить общество от таких людей.
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Виктор Войнов
Никитос, я тут чуть не там пописал, мне бы новое исподнее
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marsover
мама, я описался.😂
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jonnysilverhand01
Никитос, я тут менеджера поменял и ко мне идет Харитонов !
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j2dxb7vfsm
Саша , ищи другого менеджера !!!
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