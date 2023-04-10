Шон Стрикленд: «Мне надоело иметь дело с гребаными индийцами в сфере обслуживания»

Боец UFC в среднем весе Шон Стрикленд пожаловался на индийцев, делающих вид, что не знают английский.

«Мне так надоело иметь дело с этими гребаными индийцами, особенно, когда доходит до обслуживания клиентов. Боже мой, я собираюсь поехать в Нью-Дели и совершить преступление...

Мразь не могла говорить по-английски до тех пор, пока я не сказал: «Я записываю этот звонок», а затем у нее стал идеальный чертов английский... Какого хрена...» – написал Стрикленд.

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