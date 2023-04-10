Шон Стрикленд: «Мне надоело иметь дело с гребаными индийцами в сфере обслуживания»

Теги UFC MMA Шон Стриклэнд Бокс/MMA/UFC

Боец UFC в среднем весе Шон Стрикленд пожаловался на индийцев, делающих вид, что не знают английский.

«Мне так надоело иметь дело с этими гребаными индийцами, особенно, когда доходит до обслуживания клиентов. Боже мой, я собираюсь поехать в Нью-Дели и совершить преступление...

Мразь не могла говорить по-английски до тех пор, пока я не сказал: «Я записываю этот звонок», а затем у нее стал идеальный чертов английский... Какого хрена...» – написал Стрикленд.

Стриклэнд дал совет Адесанье перед реваншем с Перейрой: «Бегай и танцуй, чувак»

Стриклэнд – про бой Джонса и Гана: «Сирил, твою мать, братан, ты выглядел более напуганным, чем жена Джона, когда он под кокосом»

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6 комментариев

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Джавез Тилл
Знатно ему будку снес Перейра...
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Verto
Не может быть у индусов "идеального чертова английского". Их и разобрать-то надо изрядно постараться. Это он на кого-то другого нарвался.
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dreamstep
Что он несёт - вообще непонятно по тексту)
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Oleg Where
Я сначала думал что это такая, острая часть его образа, но после интервью с Хельвани выяснилось что Шон просто туповатый чел с комплексами =)
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Gornostaev
"Грёбаные индийцы", "мразь"... Добро пожаловать в царство буллинга и канселинга. Дело кончится моральным сабмишном этого персонажа и извинениями на хинди :)...
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London.is.blue
Видимо тоже за Трампа топит)
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