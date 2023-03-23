Пауло Коста договаривается о контракте с UFC и хочет подраться со Стриклэндом и Чимаевым

Средневес UFC Пауло Коста рассказал, что промоушен рассматривает его на бои против в мае и с в октябре.

«Я еще не подписал контракт, но мы достигли соглашения с UFC по поводу оплаты. Это было нелегко.

Мне тоже это нужно. UFC хочет, чтобы бой с Чимаевым состоялся любой ценой, но мне хочется, чтобы прошли оба боя. Посмотрим», – сказал Коста.

Последний раз Коста дрался в августе-2022, когда единогласным решением судей победил Люка Рокхолда.

Хамзат Чимаев проведет бой в октябре (Дэймон Мартин)