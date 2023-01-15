Стриклэнд победил Имавова единогласным решением судей

Теги UFC MMA UFC Fight Night Шон Стриклэнд Нассурдин Имавов Бокс/MMA/UFC

В главном бою UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе американец Шон Стриклэнд подрался с французом Нассурдином Имавовым. Итог – победа Стриклэнда единогласным решением судей.

Изначально против Имавова планировал драться Келвин Гастелум, но 10 января он снялся из-за травмы зубов.

Стриклэнд выступает в UFC с 2014 года. За это время он провел 18 боев: 13 побед и пять поражений. До Имавова он дважды проиграл.

Имавов дебютировал в UFC в 2020 году и за шесть боев проиграл во второй раз.

Стриклэнд – седьмой номер полутяжелого дивизиона, Имавов – 12-й.

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2 комментария

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АланСмити
Отобрать квартиру в Дагестане ))
+2
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+2
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Ramin Aliev
Хорошая рубка. Стриклэнд колхозник конечно тот еще, но устраивает зрелищные бои и давит темпом.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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