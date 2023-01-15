Стриклэнд победил Имавова единогласным решением судей
В главном бою UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе американец Шон Стриклэнд подрался с французом Нассурдином Имавовым. Итог – победа Стриклэнда единогласным решением судей.
Изначально против Имавова планировал драться Келвин Гастелум, но 10 января он снялся из-за травмы зубов.
Стриклэнд выступает в UFC с 2014 года. За это время он провел 18 боев: 13 побед и пять поражений. До Имавова он дважды проиграл.
Имавов дебютировал в UFC в 2020 году и за шесть боев проиграл во второй раз.
Стриклэнд – седьмой номер полутяжелого дивизиона, Имавов – 12-й.
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