Стриклэнд победил Имавова единогласным решением судей

В главном бою 217 в Лас-Вегасе американец подрался с французом Нассурдином Имавовым. Итог – победа Стриклэнда единогласным решением судей.

Изначально против Имавова планировал драться Келвин Гастелум, но 10 января он снялся из-за травмы зубов.

Стриклэнд выступает в UFC с 2014 года. За это время он провел 18 боев: 13 побед и пять поражений. До Имавова он дважды проиграл.

Имавов дебютировал в UFC в 2020 году и за шесть боев проиграл во второй раз.

Стриклэнд – седьмой номер полутяжелого дивизиона, Имавов – 12-й.

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