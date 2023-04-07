Стриклэнд дал совет Адесанье перед реваншем с Перейрой: «Бегай и танцуй, чувак»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Шон Стриклэнд Алекс Перейра Адесанья - Перейра Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый средневес UFC Шон Стриклэнд объяснил, как Исраэлю Адесанье следует драться в реванше с Алексом Перейрой.

«Это будет очень тяжелый бой. Бегай и танцуй, чувак. Если Алекс поймает тебя, то все закончится так же, как и в прошлый раз. Но если Исраэль будет бегать и прятаться, то у него появится шанс на победу.

Мы с Иззи отличаемся генетически, но я советую ему сесть на велосипед и просто бегать. Не позволь этому огромному ублюдку попасть по тебе», – сказал Стриклэнд.

Поединок Алекса Перейры и Исраэля Адесаньи возглавит турнир UFC 287 в Майами, штат Флорида.

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1 комментарий

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as009595@icloud.com
Не поможет велосипед, наоборот Алекса надо жестко встречать, октагон небольшой бегать весь бой не получится, теперь он не чемпион и должен вести активный бой чтоб вернуть пояс, в реванше против Уитакера судьи простили его
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