Стриклэнд дал совет Адесанье перед реваншем с Перейрой: «Бегай и танцуй, чувак»

Рейтинговый средневес UFC Шон Стриклэнд объяснил, как Исраэлю Адесанье следует драться в реванше с Алексом Перейрой.

«Это будет очень тяжелый бой. Бегай и танцуй, чувак. Если Алекс поймает тебя, то все закончится так же, как и в прошлый раз. Но если Исраэль будет бегать и прятаться, то у него появится шанс на победу.

Мы с Иззи отличаемся генетически, но я советую ему сесть на велосипед и просто бегать. Не позволь этому огромному ублюдку попасть по тебе», – сказал Стриклэнд.

Поединок Алекса Перейры и Исраэля Адесаньи возглавит турнир UFC 287 в Майами, штат Флорида.

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