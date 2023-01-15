Стриклэнд про Имавова: «Видели, как этот придурок смотрел на меня на взвешивании? Ты что, думаешь, что меня напугал, ####?!»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) натив Шон Стриклэнд Нассурдин Имавов Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Шон Стриклэнд рассказал, что ему не понравилось в Нассурдине Имавове.

«Вы видели, как этот придурок смотрел на меня на взвешивании? Видели?! Чертов французик. Если бы на улице кто-нибудь смотрел на меня вот так, я бы его пристрелил к чертовой матери. Когда ты смотришь вот так, что ты этим хочешь сказать? Ты хочешь меня избить? Пытаешься залезть мне в голову?

Когда ты на меня так смотришь, то ты и твоя семья связываются с картелем, чертов идиот. Я так ненавижу, когда на стердауне на меня так смотрят. Ненавижу! Это меня так злит!

Ты не мой папа, чтобы так на меня смотреть. Ты что, думаешь, что меня напугал, ####?! В это время я пытаюсь смеяться и отшучиваться, но, как мужчине, меня это ранит. У меня тоже есть чувства.

На взвешивании он стоял так, будто хотел меня убить, а в бою уставился в другую сторону, в то время как я ему: «Давай, засранец, посмотри на меня сейчас!» – сказал Стриклэнд.

Стриклэнд победил Имавова единогласным решением судей

За Францию в UFC выступает дагестанец: говорит без акцента (хотя считает русский родным) и выходил на бои с флагом 🇷🇺

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Степанов
Ответ fResho
Перед боем еще показали ролик про Имавова, как он стремится быть чемпионом. По факту , откровенный мешок Имавов проигрывает без шансов отожранному бойцу без лагеря, который только синяки залечил от Канонира. Чемпион вырубил Шона на первых минутах боя, французик, иди пахать в зал, мешок. Стрикленда с победой на классе, но приятных эмоций тоже не вызывает
Хз насчет «без шансов»)
В пятом раунде «французик» бил Стрикленда как хотел. Того только держак спас)
Да и в целом, какой-то доминации не было.

Но насчет того, что Стриклэнд победил, встав с дивана - это реально мощно. Претендент на титул (даже потенциальный, как Насруддин) так драться не должен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Чигорин
Да , на классе размотал дага, молодец Шон... хана чемпионским иллюзиям Имавова.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мишаня Кашников
Стрикленд прикольный чел😁
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pasha_t
Разгадываем ребус
Б л я я
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
realsila
Ответ fResho
Перед боем еще показали ролик про Имавова, как он стремится быть чемпионом. По факту , откровенный мешок Имавов проигрывает без шансов отожранному бойцу без лагеря, который только синяки залечил от Канонира. Чемпион вырубил Шона на первых минутах боя, французик, иди пахать в зал, мешок. Стрикленда с победой на классе, но приятных эмоций тоже не вызывает
Ничё что чемп весит 105 кг, а Имавов 88, Стрикленд был 92 кг, это весомая разница, Имавов был уверен в себе наверно. Никто бв наверно не дрался бы 4 кг перевесом
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уличный иуда
Ответ vadik161
Четыре буквы?
Думаю, он хотел сказать как Кормье "ебэн"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fResho
Перед боем еще показали ролик про Имавова, как он стремится быть чемпионом. По факту , откровенный мешок Имавов проигрывает без шансов отожранному бойцу без лагеря, который только синяки залечил от Канонира. Чемпион вырубил Шона на первых минутах боя, французик, иди пахать в зал, мешок. Стрикленда с победой на классе, но приятных эмоций тоже не вызывает
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vadik161
Четыре буквы?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уличный иуда
Прикольный чувак этот Шон)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий