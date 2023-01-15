Стриклэнд про Имавова: «Видели, как этот придурок смотрел на меня на взвешивании? Ты что, думаешь, что меня напугал, ####?!»
Боец UFC Шон Стриклэнд рассказал, что ему не понравилось в Нассурдине Имавове.
«Вы видели, как этот придурок смотрел на меня на взвешивании? Видели?! Чертов французик. Если бы на улице кто-нибудь смотрел на меня вот так, я бы его пристрелил к чертовой матери. Когда ты смотришь вот так, что ты этим хочешь сказать? Ты хочешь меня избить? Пытаешься залезть мне в голову?
Когда ты на меня так смотришь, то ты и твоя семья связываются с картелем, чертов идиот. Я так ненавижу, когда на стердауне на меня так смотрят. Ненавижу! Это меня так злит!
Ты не мой папа, чтобы так на меня смотреть. Ты что, думаешь, что меня напугал, ####?! В это время я пытаюсь смеяться и отшучиваться, но, как мужчине, меня это ранит. У меня тоже есть чувства.
На взвешивании он стоял так, будто хотел меня убить, а в бою уставился в другую сторону, в то время как я ему: «Давай, засранец, посмотри на меня сейчас!» – сказал Стриклэнд.
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Да и в целом, какой-то доминации не было.
Но насчет того, что Стриклэнд победил, встав с дивана - это реально мощно. Претендент на титул (даже потенциальный, как Насруддин) так драться не должен
Б л я я