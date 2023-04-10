Царукян: «Абдрахманов давал дельные подсказки Физиеву в бою с Гейджи»

Боец UFC Арман Царукян рассказал о том, почему менеджер Саят Абдрахманов подсказывал Рафаэлю Физиеву в бою против Джастина Гейджи.

– Насколько тебя удивило, что в углу Петра Яна и Рафаэля Физиева именно менеджер кричит громче всех и дает подсказки?

– Саят очень хорошо разбирается в ММА. Он знает своих парней. Сколько бы я ни общался с ним, он всегда проводит хороший разбор. Хочу позвонить ему на днях и попросить, чтобы он сделал анализ Мойкано.

Саят – хороший стратег, понимает какие ключи нужны для победы. Он знал, что Петру нужно говорить в перерыве между раундами. А с Рафаэлем он с первого боя, всегда ему секундирует. Слышал подсказки Саята в бою Физиева, Абдрахманов подсказывал то, что нужно было сделать Рафаэлю. Подсказки были дельные. Физиев завелся, хотел показать шоу, но в нашем деле нужно хладнокровие. За счет этого и выиграл Гейджи. Кстати, его тренер постоянно кричал: «Спокойно», – сказал Царукян.

Рафаэль Физиев проиграл Джастину Гейджи в соглавном событии UFC 286, прервав серию из шести побед.

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