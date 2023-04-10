Царукян сравнил Исмагулова и Мойкано: «Дамир лучше работает в стойке»

Теги UFC MMA Ренато Мойкано Дамир Исмагулов Арман Царукян Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Боец легкого веса UFC Арман Царукян сравнил уровни Дамира Исмагулова и Ренато Мойкано:

«Мойкано намного сильнее как соперник. У него большой опыт, хорошие навыки джиу-джитсу, борется неплохо. Да, Исмагулов работает в стойке лучше. Но и у Мойкано бокс неплохой. Для меня Ренато стоит выше, чем Дамир. Может быть такое, что я выйду и нокаутирую его в первом раунде».

Арман выиграл Исмагулова единогласным решением.

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