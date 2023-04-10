Царукян о бое Чимаев – Рахмонов: «У Хамзата намного лучше борьба»

Теги UFC MMA Арман Царукян Sports.ru - Казахстан Хамзат Чимаев Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Топовый легковес UFC Арман Царукян о потенциальном бое Хамзата Чимаева и Шавката Рахмонова:

«Однозначно, бой Хамзат Чимаев – Шавкат Рахмонов является самым ожидаемым в СНГ. Для меня фаворит Чимаев. У него намного лучше борьба. Хамзат выше и больше. Думаю, он победит за счет свой борьбы. Смотрел последний бой Шавката, да, неплохо, но много ударов пропустил, не мог бороть, совершал неправильные технические действия»

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1 комментарий

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Ramzes So2
По факту че
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