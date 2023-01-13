Бетербиев про бой с Канело: «Если подвернется, я соглашусь. Но не мечтаю об этом поединке»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев суперсредний вес Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Канело Альварес - Дмитрий Бивол Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев ответил на вопрос о потенциальном поединке с абсолютным чемпионом в суперсреднем весе Саулем Альваресом.

«Почему Канело выбрал Дмитрия Бивола, а не меня? А вы как думаете? Я тоже не знаю.

Вам нужно спросить об этом Сауля, а не меня. Как я могу ответить на ваш вопрос? Это они выбрали Бивола, а не я.

Хочу ли я подраться с Канело? Если этот бой подвернется, то я соглашусь. Но я не мечтаю об этом поединке», – сказал россиянин.

28 января в Лондоне Бетербиев подерется с Энтони Ярдом.

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1 комментарий

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que miras bobo?
Бетер его убьет)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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