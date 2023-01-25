Хирн – о реванше Бивола и Канело: «Альварес думает только о мести Дмитрию»
Боксерский промоутер Эдди Хирн заявил, что Сауль Альварес сосредоточен на реванше с Дмитрием Биволом, несмотря на возможность подраться с Давидом Бенавидесом в суперсреднем весе.
«Таким людям, как Бенавидес, по моему мнению, нужно сделать заявление, чтобы получить бой с Канело.
Давид всегда хотел таких поединков, и теперь у него есть Калеб Плант для достижения своей цели.
Я искренне верю, что если Бенавидес победит Планта, то получит возможность подраться с Канело.
Конечно, это огромный бой, но Альварес сейчас думает только о том, как отомстить Биволу. И он собирается это сделать после того, как решит все дела в мае», – сказал Хирн.
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тяжело подниматься в таком возрасте. Бивол-то в своем
ибо по первому бою, если судить, стар канело для бивола и тяжело двигается. Совсем другая лига для него, с этим весом не справится он. Да и не тот боксер, сразу на бивола лететь это бред