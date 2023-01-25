Хирн – о реванше Бивола и Канело: «Альварес думает только о мести Дмитрию»

Теги Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Эдди Хирн Калеб Плант Давид Бенавидес Канело Альварес - Дмитрий Бивол Бокс/MMA/UFC

Боксерский промоутер Эдди Хирн заявил, что Сауль Альварес сосредоточен на реванше с Дмитрием Биволом, несмотря на возможность подраться с Давидом Бенавидесом в суперсреднем весе.

«Таким людям, как Бенавидес, по моему мнению, нужно сделать заявление, чтобы получить бой с Канело.

Давид всегда хотел таких поединков, и теперь у него есть Калеб Плант для достижения своей цели.

Я искренне верю, что если Бенавидес победит Планта, то получит возможность подраться с Канело.

Конечно, это огромный бой, но Альварес сейчас думает только о том, как отомстить Биволу. И он собирается это сделать после того, как решит все дела в мае», – сказал Хирн.

Эдди Хирн: «Даю голову на отсечение – Канело проведет бой против Бивола за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе»

Эдди Хирн: «Если Бивол в апреле, мае победит Буатси, то сразится с Канело»

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9 комментариев

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rastafarai
Ответ Константин Сапрыкин
по маковке, в грызло, по кумполу
По щам, по рылу, по ноздрям.
+2
0
+2
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Константин Сапрыкин
Ответ Typizza
В дыню, по тыкве, по саням, в табло)
по маковке, в грызло, по кумполу
+3
0
+3
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S.Laposter
Ответ Оскар Муравьев
Они ровесники на 5 месяцев Канело старше.. Просто организм изношенных больше 60 боев в провинции с 15 лет в ринге на профи уровне...
я про скачки в весовых
тяжело подниматься в таком возрасте. Бивол-то в своем
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Оскар Муравьев
Ответ S.Laposter
Как бы рыжая голова с плеч не улетела ибо по первому бою, если судить, стар канело для бивола и тяжело двигается. Совсем другая лига для него, с этим весом не справится он. Да и не тот боксер, сразу на бивола лететь это бред
Они ровесники на 5 месяцев Канело старше.. Просто организм изношенных больше 60 боев в провинции с 15 лет в ринге на профи уровне...
0
0
0
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Оскар Муравьев
Канело сольется с реванша.. Шансов нет а получить жесткий урон перспектива большая... Канело и так деграднул.. Ему только мешков околачивать
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S.Laposter
Как бы рыжая голова с плеч не улетела
ибо по первому бою, если судить, стар канело для бивола и тяжело двигается. Совсем другая лига для него, с этим весом не справится он. Да и не тот боксер, сразу на бивола лететь это бред
0
-1
-1
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Иван Иванов
Кто это переводил, гугл транслейт?
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0
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Typizza
Ответ ermol@y
Снова в будку получит
В дыню, по тыкве, по саням, в табло)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ermol@y
Снова в будку получит
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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