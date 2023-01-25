Хирн – о реванше Бивола и Канело: «Альварес думает только о мести Дмитрию»

Боксерский промоутер Эдди Хирн заявил, что сосредоточен на реванше с , несмотря на возможность подраться с Давидом Бенавидесом в суперсреднем весе.

«Таким людям, как Бенавидес, по моему мнению, нужно сделать заявление, чтобы получить бой с Канело.

Давид всегда хотел таких поединков, и теперь у него есть для достижения своей цели.

Я искренне верю, что если Бенавидес победит Планта, то получит возможность подраться с Канело.

Конечно, это огромный бой, но Альварес сейчас думает только о том, как отомстить Биволу. И он собирается это сделать после того, как решит все дела в мае», – сказал Хирн.

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