Эдди Хирн: «Если Бивол в апреле, мае победит Буатси, то сразится с Канело»

Теги полутяжелый вес Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Джошуа Буатси Эдди Хирн Канело Альварес - Дмитрий Бивол Бокс/MMA/UFC

Промоутер Эдди Хирн настаивает на том, чтобы чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол весной провел бой с Джошуа Буатси.

«Бивол будет драться примерно в то же время, что и Сауль Альварес, в апреле, мае. Я бы хотел, чтобы он подрался с Буатси.

Если он победит Буатси, то сразится с Канело. Если Джошуа победит, он, вероятно, сразится с Саулем. Именно так это должно быть», – сказал Хирн.

Канело в мае может провести бой с британцем Джоном Райдером.

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