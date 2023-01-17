Эдди Хирн: «Если Бивол в апреле, мае победит Буатси, то сразится с Канело»

Промоутер Эдди Хирн настаивает на том, чтобы чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол весной провел бой с Джошуа Буатси.

«Бивол будет драться примерно в то же время, что и Сауль Альварес, в апреле, мае. Я бы хотел, чтобы он подрался с Буатси.

Если он победит Буатси, то сразится с Канело. Если Джошуа победит, он, вероятно, сразится с Саулем. Именно так это должно быть», – сказал Хирн.

Канело в мае может провести бой с британцем Джоном Райдером.

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