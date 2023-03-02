Джон Джонс: «Павлович будет потрясающим соперником. Желаю ему успехов»

Тяжеловес UFC Джон Джонс высказался о россиянине .

«Думаю, Сергей будет потрясающим соперником. Он отлично выступает. У него серьезная нокаутирующая мощь, хороший бокс. Желаю ему успехов», – сказал Джонс.

Павлович будет страховать бой Джонса и за вакантный титул в тяжелом весе, который состоится 5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе.

Сергей Павлович прибыл в Лас-Вегас, чтобы страховать бой Джонса и Гана

Джон Джонс: «Макгрегор такой же большой, как наш вид спорта. Очень горжусь им, он открыл дверь для всех нас»