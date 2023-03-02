Джон Джонс: «Павлович будет потрясающим соперником. Желаю ему успехов»
Тяжеловес UFC Джон Джонс высказался о россиянине Сергее Павловиче.
«Думаю, Сергей будет потрясающим соперником. Он отлично выступает. У него серьезная нокаутирующая мощь, хороший бокс. Желаю ему успехов», – сказал Джонс.
Павлович будет страховать бой Джонса и Сирила Гана за вакантный титул в тяжелом весе, который состоится 5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе.
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