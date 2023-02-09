Менеджер Павловича: «Перенесли бой с Блейдсом на апрель. В конце года мы, скорее всего, увидим Сергея в поединке за титул»

Менеджер Ризван Магомедов рассказал, когда состоится бой тяжеловесов и Кертиса Блейдса.

«Изначально планировалось, что Серега подерется на турнире 285, но перенесли на апрель. У Сергея было предложение, но после последнего боя были травмы, которые нужно было залечить. Он к тренировочному лагерю приступил только в середине прошлого месяца.

Справится ли Сергей с напором Блейдса? Да, справится. Почему нет? Бороться, что ли, не умеет? Он же с дагестанцами же дружит, он же работает постоянно. Серега постоянно работает над собой, не стоит на месте.

Борьба у него абсолютно не хромает. Мы ранее видели, что со всеми его навыками борьбы, его можно можно отправить спать.

Титульный бой для Павловича в этом году? Все зависит от исхода боя Ган – Джонс. Кто станет чемпионом, и как рано чемпион будет готов защищать титул. Если он будет готов защищать пояс к концу года, то мы тогда, скорее всего, увидим Серегу в бою за титул», – сказал Магомедов.

Сирил Ган: «Пусть Павлович и Блейдс подерутся за титульник»