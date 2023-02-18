Кирилл Сидельников: «Американцы не дадут сделать так, чтобы три россиянина были чемпионами UFC»

Тяжеловес Кирилл Сидельников назвал бойцов из России, способных стать чемпионами UFC.

« на хорошем ходу. Да, был проигрыш от , но там сыграла психология. Сейчас Серега пройдет Оверима легко.

У Павловича был бы отличный бой и с , и с . Он не был бы длинным – закончился бы в первом раунде падением кого-то.

Я буду рад, если у нас чемпионами будут и , и Серега Павлович, и Магомед Анкалаев. Но такого никогда не будет. Американцы не дадут сделать так, чтобы три россиянина были чемпионами UFC», – считает Сидельников.

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