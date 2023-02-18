Кирилл Сидельников: «Американцы не дадут сделать так, чтобы три россиянина были чемпионами UFC»

Теги UFC MMA Алистар Оверим Кирилл Сидельников тяжелый вес (MMA) полутяжелый вес (MMA) Фрэнсис Нганну Сергей Павлович Петр Ян Магомед Анкалаев Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес Кирилл Сидельников назвал бойцов из России, способных стать чемпионами UFC.

«Сергей Павлович на хорошем ходу. Да, был проигрыш от Алистара Оверима, но там сыграла психология. Сейчас Серега пройдет Оверима легко.

У Павловича был бы отличный бой и с Фрэнсисом Нганну, и с Сирилом Ганом. Он не был бы длинным – закончился бы в первом раунде падением кого-то.

Я буду рад, если у нас чемпионами будут и Петр Ян, и Серега Павлович, и Магомед Анкалаев. Но такого никогда не будет. Американцы не дадут сделать так, чтобы три россиянина были чемпионами UFC», – считает Сидельников.

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7 комментариев

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Stanislav Stanislavsky
Есть доля правды в его словах. С другой стороны, это не фигурное катание, и против нокаута или болевого/удушающего судьи бессильны.
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ErZh
Ответ Дмитрий Снегирёв
Махачев ведь тоже россиянин, и вроде как чемпион все еще
он наверное имел ввиду ещё + они
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dreamstep
Кирилл "личный манекен Федора для тренировок" Сидельников
+2
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+1
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sanek maloi
Беби Федор хорош уже(
0
-1
-1
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Kanan Jarrus
американцы могли бы справедливо выпереть его и его учителя, но почему-то оставили и платят за бои. никакой благодарности
+7
-4
+3
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Kanan Jarrus
это тот который «ученик емели наказал за неуважение»? ахахах
сразу бросаются в глаза уровень интеллекта и ширина кругозора совсем как у учителя 😂
+4
-5
-1
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Дмитрий Снегирёв
Махачев ведь тоже россиянин, и вроде как чемпион все еще
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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