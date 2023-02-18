Кирилл Сидельников: «Американцы не дадут сделать так, чтобы три россиянина были чемпионами UFC»
Тяжеловес Кирилл Сидельников назвал бойцов из России, способных стать чемпионами UFC.
«Сергей Павлович на хорошем ходу. Да, был проигрыш от Алистара Оверима, но там сыграла психология. Сейчас Серега пройдет Оверима легко.
У Павловича был бы отличный бой и с Фрэнсисом Нганну, и с Сирилом Ганом. Он не был бы длинным – закончился бы в первом раунде падением кого-то.
Я буду рад, если у нас чемпионами будут и Петр Ян, и Серега Павлович, и Магомед Анкалаев. Но такого никогда не будет. Американцы не дадут сделать так, чтобы три россиянина были чемпионами UFC», – считает Сидельников.
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сразу бросаются в глаза уровень интеллекта и ширина кругозора совсем как у учителя 😂