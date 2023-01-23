«У меня член больше, чем «Титаник»: Павловичу пришлось извиняться за мем в соцсетях

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Российского тяжеловеса UFC Сергея Павловича раскритиковали за картинку, опубликованную в социальной сети.

Американские пользователи обвинили россиянина в расизме и токсичной мужественности. На коллаже с фото Павловича написано: «У меня член больше, чем «Титаник» и «Я убиваю черных людей».

Павлович извинился.

«Из-за языкового барьера я не понимал веса вещей, написанных обо мне. Пост был размещен по ошибке, я не поддерживаю написанное обо мне. Мем был создан не мной. Всем мира», – написал боец.

Павлович в апреле может подраться с Блейдсом

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11 комментариев

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Михаил Бердугужа
Серёгу подставили!
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Luffy Die
Чем они не довольны? Это же свобода слова, он может все что угодно делать и сжигать. Нет?
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уличный иуда
Ответ Vanek1411
Видимо, фразы с мема переводил Павловичу тот самый переводчик.
Он так всегда хотел делать просто
+14
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+14
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Vanek1411
Видимо, фразы с мема переводил Павловичу тот самый переводчик.
+30
0
+30
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Адекватник
не, все понятно какбе, мем - какая-то срань тупая, вопросов нет. но вот что такое "обвинения в токсичной мужественности" я никак в толк не возьму...
Если у тебя нет прически как у Омейли, а выглядишь как мужик, нельзя про член шутить.
+14
-5
+9
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Адекватник
не, все понятно какбе, мем - какая-то срань тупая, вопросов нет. но вот что такое "обвинения в токсичной мужественности" я никак в толк не возьму...
+18
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SantexnikShow
Он прям собрал полный набор как ущемить всех возможных и невозможных на Западе🤣
+3
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Kurt
Ждём извинения)
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Любитель побеждать
Ну во-первых не Титаник, а титантик…
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Mohnatiy
Там ещё и "Убивает жирных людей" - фэтшейминг в наше время похуже сексизма с гомофобией))
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fedorbazaykin
Да, там из без этой фразы много лишнего
+40
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