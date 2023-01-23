«У меня член больше, чем «Титаник»: Павловичу пришлось извиняться за мем в соцсетях

Российского тяжеловеса UFC Сергея Павловича раскритиковали за картинку, опубликованную в социальной сети.

Американские пользователи обвинили россиянина в расизме и токсичной мужественности. На коллаже с фото Павловича написано: «У меня член больше, чем «Титаник» и «Я убиваю черных людей».

Павлович извинился.

«Из-за языкового барьера я не понимал веса вещей, написанных обо мне. Пост был размещен по ошибке, я не поддерживаю написанное обо мне. Мем был создан не мной. Всем мира», – написал боец.

Павлович в апреле может подраться с Блейдсом