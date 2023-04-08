«Он занимается семьей». Хавьер Мендес – о слухах про возвращение Хабиба

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Хавьер Мендес Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не планирует возвращаться в спорт. Об этом рассказал бывший тренер дагестанца Хавьер Мендес.

«Он занимается семьей», – коротко ответил Мендес на вопрос о возможности возвращения Хабиба.

Нурмагомедов завершил карьеру в 2021 году. Он остался непобежденным, выиграв 29 боев в смешанных единоборствах.

Недавно Нурмагомедов опубликовал видео в соцсетях, где намекнул на возвращение в спорт

Хавьер Мендес: «Сказал Хабибу, что он может вернуться, если захочет. Но он предпочитает оставаться с семьей»

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4 комментария

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realsila
Ответ Max_popov
Если правда, то ему будет сложно вернуться в свою весовую, такая весогонка может очень сильно навредить здоровью, так что если и возвращаться то минимум в полусредней вес, к тому же Эдвардс удобен для него
он не возвращается
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Max_popov
Если правда, то ему будет сложно вернуться в свою весовую, такая весогонка может очень сильно навредить здоровью, так что если и возвращаться то минимум в полусредней вес, к тому же Эдвардс удобен для него
0
0
0
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Rabadan_05
Хабиб и не уходил из спорта)
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Kanan Jarrus
чикен завершил карьеру в шестой раз после этой новости
0
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