«Он занимается семьей». Хавьер Мендес – о слухах про возвращение Хабиба
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не планирует возвращаться в спорт. Об этом рассказал бывший тренер дагестанца Хавьер Мендес.
«Он занимается семьей», – коротко ответил Мендес на вопрос о возможности возвращения Хабиба.
Нурмагомедов завершил карьеру в 2021 году. Он остался непобежденным, выиграв 29 боев в смешанных единоборствах.
Недавно Нурмагомедов опубликовал видео в соцсетях, где намекнул на возвращение в спорт
Хавьер Мендес: «Сказал Хабибу, что он может вернуться, если захочет. Но он предпочитает оставаться с семьей»
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