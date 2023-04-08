Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не планирует возвращаться в спорт. Об этом рассказал бывший тренер дагестанца Хавьер Мендес.

«Он занимается семьей», – коротко ответил Мендес на вопрос о возможности возвращения Хабиба.

Нурмагомедов завершил карьеру в 2021 году. Он остался непобежденным, выиграв 29 боев в смешанных единоборствах.

Недавно Нурмагомедов опубликовал видео в соцсетях, где намекнул на возвращение в спорт

Хавьер Мендес: «Сказал Хабибу, что он может вернуться, если захочет. Но он предпочитает оставаться с семьей»