Хавьер Мендес: «Сказал Хабибу, что он может вернуться, если захочет. Но он предпочитает оставаться с семьей»

Тренер зала AKA Хавьер Мендес сообщил о разговоре с , который принял решение уйти из индустрии ММА.

«Я сказал ему, чтобы он помнил, что может всегда вернуться, если захочет. Его присутствие в углу с нами – большой толчок для ребят. Ему не нужно тренировать парней, чтобы просто появиться в ночь боя.

Но он предпочитает оставаться дома со своей семьей. Как можно бороться с этим? Ведь нет ничего более важного, чем семья. Поэтому я на 100% поддерживаю его решение», – сказал Мендес.

Почему Хабиб ушел из MMA и чем теперь займется? Что будет с его промоушеном? А как же тренерство и работа с Махачевым?

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