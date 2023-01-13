Хавьер Мендес: «Сказал Хабибу, что он может вернуться, если захочет. Но он предпочитает оставаться с семьей»
Тренер зала AKA Хавьер Мендес сообщил о разговоре с Хабибом Нурмагомедовым, который принял решение уйти из индустрии ММА.
«Я сказал ему, чтобы он помнил, что может всегда вернуться, если захочет. Его присутствие в углу с нами – большой толчок для ребят. Ему не нужно тренировать парней, чтобы просто появиться в ночь боя.
Но он предпочитает оставаться дома со своей семьей. Как можно бороться с этим? Ведь нет ничего более важного, чем семья. Поэтому я на 100% поддерживаю его решение», – сказал Мендес.
Почему Хабиб ушел из MMA и чем теперь займется? Что будет с его промоушеном? А как же тренерство и работа с Махачевым?
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