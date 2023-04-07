Эдди Альварес: «Думаю, что Конор принимает стероиды»

Бывший чемпион UFC в легком весе заподозрил в употреблении запрещенных препаратов.

«Если Конор хочет драться, то ему нужно вернуться в пул USADA. Он этого до сих пор не сделал. Я думаю, что он сидит на стероидах.

Если бы он вошел в пул, то точно провалил бы допинг-тест. А для UFC это будет проблемой. Если ты на стероидах – ты не можешь вернуться в пул допинг-тестирования», – сказал Альварес.

По информации TSN, Конор Макгрегор – единственный боец, который не проверялся на допинг в 2022 году.

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