Эдди Альварес: «Думаю, что Конор принимает стероиды»
Бывший чемпион UFC в легком весе Эдди Альварес заподозрил Конора Макгрегора в употреблении запрещенных препаратов.
«Если Конор хочет драться, то ему нужно вернуться в пул USADA. Он этого до сих пор не сделал. Я думаю, что он сидит на стероидах.
Если бы он вошел в пул, то точно провалил бы допинг-тест. А для UFC это будет проблемой. Если ты на стероидах – ты не можешь вернуться в пул допинг-тестирования», – сказал Альварес.
По информации TSN, Конор Макгрегор – единственный боец, который не проверялся на допинг в 2022 году.
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