Эдди Альварес: «Если Чендлер не будет бороться с Конором, то это будет плохая ночь для него»

Теги UFC MMA Эдди Альварес легкий вес (MMA) Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Эдди Альварес поделился ожиданиями от боя Майкла Чендлера и Конора Макгрегора.

«Защита Чендлера отстой. У него плохая защита и бокс. Он бросает бомбы, но Конор слишком быстр, чтобы попасть под что-нибудь, что бросает Майкл.

Чувствую, что Майк должен бороться, и бороться быстро. Если он этого не сделает, то это будет плохая ночь для него», – считает Альварес.

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3 комментария

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Ян Дружинин
Ответ Руслан З.
На месте Альвареса я бы переживал насчёт плохой ночи, которая ожидает его в бою с Чедом Мендесом на кулаках...
Чед нечего не сделает Алваресу на кулаках
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Руслан З.
На месте Альвареса я бы переживал насчёт плохой ночи, которая ожидает его в бою с Чедом Мендесом на кулаках...
+1
0
+1
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Анатолий
Тот Конор чтоб дрался против Эдди уже давно не ровня нынешнему не в скорости не в навыках
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-1
-1
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