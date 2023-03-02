Эдди Альварес: «Если Чендлер не будет бороться с Конором, то это будет плохая ночь для него»
Бывший чемпион UFC в легком весе Эдди Альварес поделился ожиданиями от боя Майкла Чендлера и Конора Макгрегора.
«Защита Чендлера отстой. У него плохая защита и бокс. Он бросает бомбы, но Конор слишком быстр, чтобы попасть под что-нибудь, что бросает Майкл.
Чувствую, что Майк должен бороться, и бороться быстро. Если он этого не сделает, то это будет плохая ночь для него», – считает Альварес.
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